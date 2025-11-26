Владимир Шевченко: «Университеты владеют источником вечной молодости»

Ребенок может достигать олимпиадных успехов, потому у него есть способности и доминанта для него – сам успех, а не любовь к науке. Ведь это одна из нескольких сфер, помимо спорта и блогерства, где современный школьник может себя ярко проявить. Когда такой блестящий абитуриент поступает в вуз, он понимает, что успех в науке – это долгая и тяжелая история, совершенно не гарантированная и не обязательно связанная с финансовыми достижениями. И тогда доминанта успеха уводит его из научной карьеры, например, в бизнес, где достичь успеха существенно проще. И у нас, и в других ведущих вузах есть такие истории. Я не думаю, что здесь есть простая логика – все гораздо сложнее. Известно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но это неинтересное, линейное утверждение. А интересно обсуждать «недиагональные элементы матрицы»: когда вы бедный, но здоровый, или богатый, но больной. Жизнь в этом смысле очень нелинейная, и бизнес-успехи тоже очень нелинейные. Прямого противоречия нет. Мы рады любому успеху нашего выпускника независимо от того, академическую карьеру он сделает или предпринимательскую, будет работать по найму или на себя. Даже скажу почти крамольную вещь: в «Росатоме» или за его пределами. Хотя ощущаю каждого талантливого молодого человека, который не пошел работать в «Росатом», как свою личную недоработку. Но что делать, жизнь устроена сложнее.