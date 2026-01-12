Силы ПВО за восемь часов сбили 19 беспилотников над территорией РФ
В период с 8:00 до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
Семь БПЛА сбили над территорией Республики Крым, еще пять – над акваторией Азовского моря. Кроме того, силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника над Краснодарским краем, два – над Курской областью и один – над Белгородской.
12 января Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара.
В ночь на 12 января силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Четыре БПЛА были нейтрализованы над территорией Ростовской области, по два – в небе над Крымом, Адыгеей, Курской областью и Черным морем. Одна воздушная цель была поражена в Воронежской области.