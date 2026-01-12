Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО за восемь часов сбили 19 беспилотников над территорией РФ

Ведомости

В период с 8:00 до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ. 

Семь БПЛА сбили над территорией Республики Крым, еще пять – над акваторией Азовского моря. Кроме того, силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника над Краснодарским краем, два – над Курской областью и один – над Белгородской. 

12 января Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара. 

В ночь на 12 января силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Четыре БПЛА были нейтрализованы над территорией Ростовской области, по два – в небе над Крымом, Адыгеей, Курской областью и Черным морем. Одна воздушная цель была поражена в Воронежской области.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её