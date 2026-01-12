Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Колумбия создаст антидроновый щит страны

Ведомости

Правительство Колумбии инициировало создание системы защиты территории страны от дронов. Предполагается создание Национального противодронного щита стоимостью 6,3 трлн колумбийских песо (около $1,6 млрд). Об этом говорится в сообщении администрация президента республики Густаво Петро.

Отмечается, что инициатива направлена на защиту граждан и сотрудников правоохранительных органов от атак дронов, используемых незаконными вооруженными группировками. 

В рамках проекта планируется проведение открытого тендера на поставку дронов для вооруженных сил Колумбии. Министр обороны Педро Санчес призвал заинтересованные компании и правительства принять участие в нем.

После угроз США лидер Колумбии заявил о готовности к вооруженному сопротивлению

Политика / Международные новости

После того, как президент США Дональд Трамп обвинил Петро в причастности к производству кокаина и допустил возможность проведения военной операции против него, колумбийский лидер объявил о готовности прибегнуть к вооруженному сопротивлению в ответ на американские угрозы. 

Тогда же президент Колумбии сообщил, что всем солдатам отдан приказ: командиры органов безопасности, которые «предпочтут флаг США флагу Колумбии», будут незамедлительно уволены.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте