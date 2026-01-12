Колумбия создаст антидроновый щит страны
Правительство Колумбии инициировало создание системы защиты территории страны от дронов. Предполагается создание Национального противодронного щита стоимостью 6,3 трлн колумбийских песо (около $1,6 млрд). Об этом говорится в сообщении администрация президента республики Густаво Петро.
Отмечается, что инициатива направлена на защиту граждан и сотрудников правоохранительных органов от атак дронов, используемых незаконными вооруженными группировками.
В рамках проекта планируется проведение открытого тендера на поставку дронов для вооруженных сил Колумбии. Министр обороны Педро Санчес призвал заинтересованные компании и правительства принять участие в нем.
После того, как президент США Дональд Трамп обвинил Петро в причастности к производству кокаина и допустил возможность проведения военной операции против него, колумбийский лидер объявил о готовности прибегнуть к вооруженному сопротивлению в ответ на американские угрозы.
Тогда же президент Колумбии сообщил, что всем солдатам отдан приказ: командиры органов безопасности, которые «предпочтут флаг США флагу Колумбии», будут незамедлительно уволены.