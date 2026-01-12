Газета
Главная / Политика /

Восемь россиян с освобожденного Финляндией судна Fitburg покинули страну

Ведомости

Восемь россиян, входивших в состав экипажа судна Fitburg, которое подозревали в повреждении телекоммуникационного кабеля в Финском заливе, покинули Финляндию. Об этом сообщило посольство РФ в Хельсинки агентству «РИА Новости».

Они переправились на борту своего судна, освобожденного из-под ареста финскими властями, уточнили в дипмиссии.

Ранее Yle со ссылкой на пограничную службу страны писало, что Финляндия отменила арест судна Fitburg. По данным издания, экипаж состоит из 14 человек, имеющих четыре разных гражданства – Азербайджана, России, Грузии и Казахстана.

Дело Fitburg расследуется по статьям о тяжком причинении вреда имуществу, о покушении на тяжкое причинение вреда имуществу и о тяжком нарушении телекоммуникационной связи. Отмечалось, что судно, следовавшее под флагом государства Сент-Винсент и Гренадины, уже покинуло порт Кантвик в Киркконумми. Операцию возглавляет полиция Хельсинки, а погранслужба контролирует выход судна за пределы территориальных и экономических вод Финляндии.

Финские власти задержали судно в Финском заливе в новогоднюю ночь. Отмечается, что Fitburg, следовавший из России в Израиль, подозревается в повреждении телекоммуникационного кабеля компании Elisa между Хельсинки и Таллином.

