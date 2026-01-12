СВР заявила о планах Варфоломея дать автокефалию церкви в Черногории

В августе 2024 г. в Русской православной церкви заявляли о личной ответственности патриарха Варфоломея за запрет Украинской православной церкви, который, по оценке РПЦ, несовместим с верховенством закона и носит политический характер. В синоде подчеркивали, что целью соответствующего закона является уничтожение религиозной общины большинства, и призывали международные правозащитные организации объективно реагировать на притеснения верующих на Украине.