Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

СВР заявила о планах Варфоломея дать автокефалию церкви в Черногории

Ведомости

Константинопольский патриарх Варфоломей намерен предоставить автокефалию непризнанной «Черногорской православной церкви», чтобы нанести удар по Сербской православной церкви. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки РФ (СВР).

В СВР заявили, что «расчленивший православную Украину» константинопольский патриарх Варфоломей продолжает свою раскольническую деятельность.

«Агрессивные аппетиты «константинопольского антихриста» не ограничиваются Украиной и Прибалтикой – своим коварством он постепенно покрывает и земли Восточной Европы», – отмечается в сообщении.

В церковных кругах, на которые ссылается СВР, считают, что Варфоломей «буквально разрывает живое тело церкви» и тем самым уподобляется лжепророкам.

В августе 2024 г. в Русской православной церкви заявляли о личной ответственности патриарха Варфоломея за запрет Украинской православной церкви, который, по оценке РПЦ, несовместим с верховенством закона и носит политический характер. В синоде подчеркивали, что целью соответствующего закона является уничтожение религиозной общины большинства, и призывали международные правозащитные организации объективно реагировать на притеснения верующих на Украине.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её