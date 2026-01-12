СВР заявила о планах Варфоломея дать автокефалию церкви в Черногории
Константинопольский патриарх Варфоломей намерен предоставить автокефалию непризнанной «Черногорской православной церкви», чтобы нанести удар по Сербской православной церкви. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки РФ (СВР).
В СВР заявили, что «расчленивший православную Украину» константинопольский патриарх Варфоломей продолжает свою раскольническую деятельность.
«Агрессивные аппетиты «константинопольского антихриста» не ограничиваются Украиной и Прибалтикой – своим коварством он постепенно покрывает и земли Восточной Европы», – отмечается в сообщении.
В церковных кругах, на которые ссылается СВР, считают, что Варфоломей «буквально разрывает живое тело церкви» и тем самым уподобляется лжепророкам.
В августе 2024 г. в Русской православной церкви заявляли о личной ответственности патриарха Варфоломея за запрет Украинской православной церкви, который, по оценке РПЦ, несовместим с верховенством закона и носит политический характер. В синоде подчеркивали, что целью соответствующего закона является уничтожение религиозной общины большинства, и призывали международные правозащитные организации объективно реагировать на притеснения верующих на Украине.