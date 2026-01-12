Реестры минюста Украины не работают из-за проблем с электроснабжением

По предварительным данным, недоступны реестр должников, сервисы органов ЗАГС и часть других информационных ресурсов. В сообщении предприятия в соцсетях говорится, что «в настоящее время принимаются меры по восстановлению и стабилизации электроснабжения». Сроки возобновления работы сервисов не уточняются.