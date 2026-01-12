Реестры минюста Украины не работают из-за проблем с электроснабжением
Государственные реестры министерства юстиции Украины временно прекратили работу из-за перебоев с электроснабжением в одном из центров обработки данных страны. Об этом сообщили в предприятии «Национальные информационные системы».
По предварительным данным, недоступны реестр должников, сервисы органов ЗАГС и часть других информационных ресурсов. В сообщении предприятия в соцсетях говорится, что «в настоящее время принимаются меры по восстановлению и стабилизации электроснабжения». Сроки возобновления работы сервисов не уточняются.
12 января немецкое издание Welt сообщало о критической ситуации в сфере энергетики Киева. По данным газеты, в жилых домах наблюдаются проблемы с отоплением, фиксируются перебои с подачей электроэнергии и воды, а городская инфраструктура работает нестабильно.