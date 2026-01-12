Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Реестры минюста Украины не работают из-за проблем с электроснабжением

Ведомости

Государственные реестры министерства юстиции Украины временно прекратили работу из-за перебоев с электроснабжением в одном из центров обработки данных страны. Об этом сообщили в предприятии «Национальные информационные системы».

По предварительным данным, недоступны реестр должников, сервисы органов ЗАГС и часть других информационных ресурсов. В сообщении предприятия в соцсетях говорится, что «в настоящее время принимаются меры по восстановлению и стабилизации электроснабжения». Сроки возобновления работы сервисов не уточняются.

12 января немецкое издание Welt сообщало о критической ситуации в сфере энергетики Киева. По данным газеты, в жилых домах наблюдаются проблемы с отоплением, фиксируются перебои с подачей электроэнергии и воды, а городская инфраструктура работает нестабильно.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь