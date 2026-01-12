Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп поздравил Маккормик с назначением на пост президента Meta

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поздравил Пауэллу Маккормик с назначением на пост президента компании Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Она фантастический и очень талантливый человек, который усердно и с отличием служил администрации Трампа», – добавил американский лидер.

О назначении Маккормик на должность стало известно 12 января. Основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг отметил, что ее опыт работы в высших эшелонах мировой финансовой системы и ее широкие международные связи «делают ее уникально подходящей для сопровождения следующего этапа роста компании».

Meta назначила экс-заместителя советника Трампа президентом компании

Технологии / Интернет и digital

В новой должности Маккормик будет взаимодействовать с командами по вычислительным технологиям и инфраструктуре, курируя реализацию многомиллиардных инвестиций. Кроме того, она возглавит работу по формированию стратегических партнерств, привлечению капитала и поиску новых возможностей для долгосрочного расширения инвестиционного потенциала компании.

Маккормик в первый президентский срок Трампа занимала пост заместителя советника по национальной безопасности, до этого она была старшим советником Белого дома и помощницей госсекретаря Кондолизы Райс при президенте Джордже Буше. Также она проработала 16 лет на руководящих позициях в банке Goldman Sachs.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь