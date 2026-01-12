Трамп поздравил Маккормик с назначением на пост президента Meta

Маккормик в первый президентский срок Трампа занимала пост заместителя советника по национальной безопасности, до этого она была старшим советником Белого дома и помощницей госсекретаря Кондолизы Райс при президенте Джордже Буше. Также она проработала 16 лет на руководящих позициях в банке Goldman Sachs.