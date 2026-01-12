Meta назначила экс-заместителя советника Трампа президентом компании
Основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг отметил, что опыт Маккормик на высших уровнях мировой финансовой системы и ее широкие международные связи «делают ее уникально подходящей для сопровождения следующего этапа роста компании».
В новой должности Маккормик будет взаимодействовать с командами по вычислительным технологиям и инфраструктуре, курируя реализацию многомиллиардных инвестиций. Кроме того, она возглавит работу по формированию стратегических партнерств, привлечению капитала и поиску новых возможностей для долгосрочного расширения инвестиционного потенциала компании.
Маккормик в первый президентский срок Трампа занимала пост заместителя советника по национальной безопасности, до этого она была старшим советником Белого дома и помощницей госсекретаря Кондолизы Райс при президенте Джордже Буше. Также она проработала 16 лет на руководящих позициях в банке Goldman Sachs.
