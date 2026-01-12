Meta назначила экс-заместителя советника Трампа президентом компании

6 ноября Reuters сообщал, что Meta могла получать до 10% выручки от размещения мошеннической рекламы. По данным агентства, в течение нескольких лет на платформах Facebook, Instagram и WhatsApp (все три принадлежат Meta) ежедневно показывались миллиарды объявлений с высоким риском мошенничества, а меры по блокировке не могли эффективно перекрыть их поток.