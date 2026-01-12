Газета
Meta назначила экс-заместителя советника Трампа президентом компании

Ведомости

Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) назначила бывшего заместителя советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Дину Пауэлл Маккормик президентом и вице-председателем совета директоров. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг отметил, что опыт Маккормик на высших уровнях мировой финансовой системы и ее широкие международные связи «делают ее уникально подходящей для сопровождения следующего этапа роста компании».

В новой должности Маккормик будет взаимодействовать с командами по вычислительным технологиям и инфраструктуре, курируя реализацию многомиллиардных инвестиций. Кроме того, она возглавит работу по формированию стратегических партнерств, привлечению капитала и поиску новых возможностей для долгосрочного расширения инвестиционного потенциала компании.

Маккормик в первый президентский срок Трампа занимала пост заместителя советника по национальной безопасности, до этого она была старшим советником Белого дома и помощницей госсекретаря Кондолизы Райс при президенте Джордже Буше. Также она проработала 16 лет на руководящих позициях в банке Goldman Sachs.

6 ноября Reuters сообщал, что Meta могла получать до 10% выручки от размещения мошеннической рекламы. По данным агентства, в течение нескольких лет на платформах Facebook, Instagram и WhatsApp (все три принадлежат Meta) ежедневно показывались миллиарды объявлений с высоким риском мошенничества, а меры по блокировке не могли эффективно перекрыть их поток.

