Медведев пошутил о референдуме в Гренландии по вопросу присоединения к России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией высказался о планах США в отношении Гренландии. Он заявил, что при промедлении американского президента Дональда Трампа жители острова могут проголосовать за присоединение к России.
«Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый – уже 90-й – субъект Федерации», – написал Медведев в мессенджере Max.
12 января конгрессмен США Рэнди Файн представил законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата. Он назвал инициативу «необходимой мерой для защиты национальной безопасности США».
По словам Файна, документ позволит президенту США изыскать необходимые средства для включения Гренландии в состав страны. Конгрессмен подчеркнул, что соперники Вашингтона стремятся усилить свое присутствие в Арктике, и США не могут этого допустить.
11 января Трамп заявил, что оборона Гренландии «состоит из двух собачьих упряжек», подчеркнув, что если США не получат контроль над островом, то это якобы могут сделать Россия или Китай.