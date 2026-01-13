Газета
Средства ПВО уничтожили 78 беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 78 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Больше всего – 36 – было сбито над территорией Крыма.

Также БПЛА были сбиты над Орловской (14) и Липецкой (8) областями. По шесть беспилотников было сбито над акваторией Черного и Азовского морей. Четыре беспилотника были уничтожены над Тульской областью, два – над Брянской, по одному над Воронежской и Ростовской областями.

Днем 12 января ПВО сбило 19 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря. 

