Средства ПВО уничтожили 78 беспилотников над регионами России

Также БПЛА были сбиты над Орловской (14) и Липецкой (8) областями. По шесть беспилотников было сбито над акваторией Черного и Азовского морей. Четыре беспилотника были уничтожены над Тульской областью, два – над Брянской, по одному над Воронежской и Ростовской областями.