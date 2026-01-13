Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава генштаба Британии озвучил условие отправки войск на Украину

Ведомости

Лондон не станет отправлять вооруженные силы на Украину, пока не будет уверен в их безопасности. Об этом заявил глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон, передает Sky News.

«Задача военного руководства и министров, принимающих решения, – оценить уровень риска и убедиться, что выгоды от развертывания перевешивают возможные риски», – отметил Найтон.

10 января зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что размещение любого воинского контингента на Украине со стороны стран Европы или НАТО в целом неприемлемо для России. Об этом он написал в X, сопроводив публикацию видеозаписью удара комплексом «Орешник» по объектам на территории Украины.

В январе 2024 г. Украина и Великобритания подписали соглашение о безопасности между двумя странами. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно будет действовать до вступления Украины в НАТО, назвав документ «беспрецедентным соглашением о безопасности».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте