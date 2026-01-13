Глава генштаба Британии озвучил условие отправки войск на Украину

10 января зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что размещение любого воинского контингента на Украине со стороны стран Европы или НАТО в целом неприемлемо для России. Об этом он написал в X, сопроводив публикацию видеозаписью удара комплексом «Орешник» по объектам на территории Украины.