Пушков: США больше не по силам мировое господство
В настоящее время мировое господство США уже не по силам, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, президенту США Дональду Трампу чужд «либеральный интернационализм» послевоенных руководителей США, одержимых задачей переустройства планеты по образцу Америки.
«Ныне мировое господство США уже не по силам. Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться своих целей самыми грубыми методами», – отметил Пушков.
Сенатор подчеркнул, что самой важной целью США является преобразование Западного полушария в «неприступную для конкурентов и противников крепость» под контролем США. Он отметил, что это отражает новая Стратегия нацбезопасности. Гренландия же, по убеждению Трампа, должна стать частью этой «крепости», добавил Пушков.
12 января конгрессмен США Рэнди Файн обнародовал законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата. Он назвал инициативу необходимой мерой для защиты национальной безопасности США.
11 января Трамп заявлял, что оборона Гренландии «состоит из двух собачьих упряжек», подчеркнув, что если США не получат контроль над островом, то это якобы могут сделать Россия или Китай.