Пушков: США больше не по силам мировое господство

Сенатор подчеркнул, что самой важной целью США является преобразование Западного полушария в «неприступную для конкурентов и противников крепость» под контролем США. Он отметил, что это отражает новая Стратегия нацбезопасности. Гренландия же, по убеждению Трампа, должна стать частью этой «крепости», добавил Пушков.