Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT: в первый раз США ударили по судну на Карибах с замаскированного самолета

Ведомости

Первый удар США по судну, которое незаконно перевозило наркотики в Карибском море, был осуществлен в сентябре 2025 г. с помощью «секретного самолета». Вашингтон замаскировал его под гражданский, сообщила газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

«Пентагон в сентябре прошлого года использовал секретный самолет, перекрашенный под гражданский, для своей первой атаки на судно, которое, по словам администрации [президента США Дональда] Трампа, занималось незаконным оборотом наркотиков», – указано в публикации.

Как отметили в разговоре с изданием собеседники, боеприпасы были размещены внутри корпуса самолета, а не под крыльями, где это было бы заметно. Газета также подчеркнула, что, согласно нормам международного права, участники боевых действий не могут в период вооруженных конфликтов притворяться гражданскими лицами для обмана противника.

2 сентября об американской атаке в южной части Карибского моря на судно, которое перевозило наркотики из Венесуэлы, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Он говорил, что оно было признано управляемым наркотеррористической организацией.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её