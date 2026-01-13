NYT: в первый раз США ударили по судну на Карибах с замаскированного самолета
Первый удар США по судну, которое незаконно перевозило наркотики в Карибском море, был осуществлен в сентябре 2025 г. с помощью «секретного самолета». Вашингтон замаскировал его под гражданский, сообщила газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц.
«Пентагон в сентябре прошлого года использовал секретный самолет, перекрашенный под гражданский, для своей первой атаки на судно, которое, по словам администрации [президента США Дональда] Трампа, занималось незаконным оборотом наркотиков», – указано в публикации.
Как отметили в разговоре с изданием собеседники, боеприпасы были размещены внутри корпуса самолета, а не под крыльями, где это было бы заметно. Газета также подчеркнула, что, согласно нормам международного права, участники боевых действий не могут в период вооруженных конфликтов притворяться гражданскими лицами для обмана противника.
2 сентября об американской атаке в южной части Карибского моря на судно, которое перевозило наркотики из Венесуэлы, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Он говорил, что оно было признано управляемым наркотеррористической организацией.