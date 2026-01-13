Bloomberg: Куба рискует впасть в гуманитарный кризис из-за давления Трампа

11 января Трамп заявил о том, что Куба больше не будет получать нефть или деньги из Венесуэлы, которые страна импортировала взамен на «услуги безопасности двум последним венесуэльским диктаторам». Президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил на это заявление тем, что его страна подвергается нападкам США уже в течение 66 лет и будет защищаться до последнего.