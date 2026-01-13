Bloomberg: Куба рискует впасть в гуманитарный кризис из-за давления Трампа
Куба может столкнуться с гуманитарным кризисом и крахом правительства, так как президент США Дональд Трамп продолжает ужесточать давление и угрожать острову лишением топлива и финансирования, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным собеседников издания, на Кубе может развиться энергетический кризис. Они отметили, что такая ситуация остановит работу портов и может привести к острому дефициту продовольствия. Дипломаты выразили мнение, что «страна находится на пороге катастрофы», а действующее руководство не сможет с ней справиться.
11 января Трамп заявил о том, что Куба больше не будет получать нефть или деньги из Венесуэлы, которые страна импортировала взамен на «услуги безопасности двум последним венесуэльским диктаторам». Президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил на это заявление тем, что его страна подвергается нападкам США уже в течение 66 лет и будет защищаться до последнего.
В тот же день Трамп отметил, что госсекретарь США Марко Рубио мог бы стать президентом Кубы. «По мне, отличная идея», – написал он в Truth Social в ответ на шуточное предложение пользователя в X.