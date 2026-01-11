Трампу понравилась идея сделать Рубио президентом Кубы

Трампу понравилась идея сделать Рубио президентом КубыОстров долгие годы жил благодаря деньгам Венесуэлы, заявил президент США
Госсекретарь США Марко Рубио мог бы стать президентом Кубы. С этим согласился президент США Дональд Трамп.
«По мне, отличная идея», – написал он в Truth Social в ответ на шуточное предложение пользователя в X.
Американский лидер заявил в отдельном посте, что Куба больше не сможет получать нефть или деньги из Венесуэлы, которые поступали стране взамен на «услуги безопасности двум последним венесуэльским диктаторам».
По словам Трампа, Венесуэле больше не нужна «защита от бандитов и вымогателей, которые держали их в заложниках столько лет» и у страны теперь есть США: «Самая мощная армия в мире, которая будет их защищать». Трамп призвал Гавану заключить сделку с Вашингтоном «пока не поздно».
Рубио родился в Майами (штат Флорида) в семье кубинских иммигрантов. Его родители эмигрировали в США в 1956 г. во время режима Фульхенсио Батисты.
Госсекретарь США неоднократно критиковал нынешние власти Кубы. 4 января, на следующий день после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими силами, Рубио заявил, что правительство Кубы является «огромной проблемой» для Вашингтона. Трамп заявил 9 января, что операция в Венесуэле могла стать для Рубио «актом мести».