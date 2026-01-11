Трампу понравилась идея сделать Рубио президентом Кубы

По словам Трампа, Венесуэле больше не нужна «защита от бандитов и вымогателей, которые держали их в заложниках столько лет» и у страны теперь есть США: «Самая мощная армия в мире, которая будет их защищать». Трамп призвал Гавану заключить сделку с Вашингтоном «пока не поздно».