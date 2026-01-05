Трамп заявил о скором падении Кубы из-за отсутствия доходов
Президент США Дональд Трамп считает, что правительство Кубы находится на грани краха из-за отсутствия источников дохода. Выступая перед журналистами на борту самолёта, он заявил, что Куба лишилась доходов от венесуэльской нефти и теперь буквально «на грани падения». Об этом сообщает The New York Times.
Трамп отметил, что не уверен, как долго кубинские власти смогут продержаться. Отвечая на вопрос о возможных силовых действиях США, американский президент сказал, что Куба, по его мнению, «просто рухнет» сама и Вашингтону не нужно предпринимать для этого специальных шагов.
4 января президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что кубинцы готовы воевать за Венесуэлу.
США атаковали Венесуэлу утром 3 января. Президент Николас Мадуро и его жена были вывезены в США. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности. В тот же день Трамп заявил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.