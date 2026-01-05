Трамп заявил о скором падении Кубы из-за отсутствия доходов

США атаковали Венесуэлу утром 3 января. Президент Николас Мадуро и его жена были вывезены в США. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности. В тот же день Трамп заявил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.