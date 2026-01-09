Трамп допустил, что операция в Венесуэле была местью госсекретаря Рубио

3 января американские военные захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января их доставили в Федеральный суд Нью-Йорка, где Мадуро были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и оружия. Страну возглавила вице-президент Делси Родригес. Американский власти после операции говорили, что теперь Западное полушарие Земли станет их исключительной сферой интересов. Трамп также допускал, что контроль над Венесуэлой может сохраниться значительно дольше одного года. Он подчеркнул, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».