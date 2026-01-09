Трамп допустил, что операция в Венесуэле была местью госсекретаря Рубио
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News предположил, что операция в Венесуэле могла стать для госсекретаря Марко Рубио, чьи родители – кубинские эмигранты, актом мести. Журналист высказал такое предположение, на что Трамп ответил: «Может быть, была».
Трамп подчеркнул, что Куба полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане поставок нефти. По его словам, после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро США за один день получили венесуэльскую нефть на $4 млрд.
Глава Белого дома также заявил, что перед проведением выборов в Венесуэле потребуется время на восстановление страны. Ранее он признал, что операция по захвату Мадуро была «похищением», и отметил, что Вашингтон действовал самостоятельно, без договоренностей с венесуэльскими политиками.
Трамп обещал, что нефть, переданная временными властями Венесуэлы (ее размер он оценивал 30-50 млн баррелей), будет продана по рыночным ценам, а вырученные средства пойдут на благо народов обеих стран.
3 января американские военные захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января их доставили в Федеральный суд Нью-Йорка, где Мадуро были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и оружия. Страну возглавила вице-президент Делси Родригес. Американский власти после операции говорили, что теперь Западное полушарие Земли станет их исключительной сферой интересов. Трамп также допускал, что контроль над Венесуэлой может сохраниться значительно дольше одного года. Он подчеркнул, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».