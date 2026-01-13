Захарова: Зеленский не сможет избежать ответственности за убийства журналистов
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также его «покровителям» на Западе не удастся избежать ответственности за теракты против российских журналистов и военных корреспондентов, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по случаю Дня российской печати.
«Десятки журналистов и военкоров заплатили самую высокую цену за свои убеждения <...> Ни непосредственным исполнителям этих кровавых преступлений и терактов, ни их руководству, ни западным покровителям злодеяний режима Зеленского не удастся уйти от ответственности за эти и другие убийства гражданских лиц», – отметила дипломат.
По словам Захаровой, российские журналисты вынуждены одними из первых публиковать опровержения в отношении распространяемых в промышленных масштабах фейков о нашей стране. Кроме того, подчеркнула политик, корреспонденты российских СМИ сталкиваются с давлением в зарубежных странах с недружественными режимами.
30 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина подтвердила террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве. Тогда речь шла об атаке Украиной государственной резиденции президента России в Новгородской области с использованием 91 беспилотника. Все дроны были уничтожены.