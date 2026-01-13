Reuters: иранцы обходят блокировку интернета с помощью Starlink
Ряд иранцев все еще пользуются спутниковым интернетом Starlink, несмотря на общенациональное отключение связи. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в стране.
В условиях ограничения доступа к интернету со стороны иранских властей во время протестов система спутниковой связи Starlink продолжает обеспечивать доступ в сеть в отдельных районах Ирана. Один из источников сообщил агентству, что знает десятки людей, пользующихся Starlink, и что пользователи в приграничных городах практически не пострадали.
Протесты в Иране начались 28 декабря. Сначала беспорядки вспыхнули на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Позже протестные акции охватили все провинции страны.