Reuters: иранцы обходят блокировку интернета с помощью Starlink

В условиях ограничения доступа к интернету со стороны иранских властей во время протестов система спутниковой связи Starlink продолжает обеспечивать доступ в сеть в отдельных районах Ирана. Один из источников сообщил агентству, что знает десятки людей, пользующихся Starlink, и что пользователи в приграничных городах практически не пострадали.