Полянский: у Европы есть год-два на стратегический поворот к России

По его словам, европейским странам будет крайне сложно остановить «спуск по наклонной плоскости», который они начали сами, приняв решение полностью отказаться от сотрудничества с Россией – не только в политике и экономике, но и в культуре и спорте. Полянский отметил, что в результате Европа «потеряла опору и источник силы» и теперь вынуждена искать новые, что сделать крайне непросто.