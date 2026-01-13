Полянский: у Европы есть год-два на стратегический поворот к России
У Европы осталось «год-два, не больше», чтобы изменить курс в отношениях с Россией, иначе континент рискует окончательно утратить самостоятельность. Такое мнение высказал новый постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, европейским странам будет крайне сложно остановить «спуск по наклонной плоскости», который они начали сами, приняв решение полностью отказаться от сотрудничества с Россией – не только в политике и экономике, но и в культуре и спорте. Полянский отметил, что в результате Европа «потеряла опору и источник силы» и теперь вынуждена искать новые, что сделать крайне непросто.
Он обозначил два возможных сценария. Первый – Европа продолжит прежнюю линию, «стоять в углу и морозить себе уши назло бабушке». Второй – европейские страны все же пересмотрят подход и осознают, что без сотрудничества с Россией им не обойтись.
«Этот переход должен произойти довольно быстро. В противном случае европейцы просто себя не найдут в качестве даже полюса нового многополярного мира, который так или иначе все равно появится. Европейцы могут остаться за скобками этих процессов», – подчеркнул Полянский.
По его прогнозу, на выбор стратегического пути у Европы остается не более одного-двух лет.
29 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Полянского постоянным представителем РФ при ОБСЕ в Вене. До этого он занимал пост первого заместителя постоянного представителя России при ООН.