Российская армия нанесла удар по объектам энергетики Украины

Ведомости

Армия России в ответ на атаки Киева нанесла массированный удар по объектам энергетики, которые используются в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Удар наносился высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотниками.

10 января массированной атаке БПЛА подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. В результате украинской атаки на Воронеж погибла женщина, еще три человека получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что профильные международные организации смогут дать объективную оценку преступлениям, совершенным украинской стороной при атаке на Воронеж. 

