Силы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 207 беспилотников за сутки
За минувшие сутки российские силы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, а также два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 207 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, российская армия поразила места хранения БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах. Удары были нанесены авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.
Оборонное ведомство также сообщило, что российские военные в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар по объектам энергетики, используемым в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса республики.