Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 207 беспилотников за сутки

Ведомости

За минувшие сутки российские силы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, а также два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 207 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, российская армия поразила места хранения БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах. Удары были нанесены авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

Оборонное ведомство также сообщило, что российские военные в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар по объектам энергетики, используемым в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса республики.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь