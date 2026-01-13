Газета
Главная / Карьера /

Путин назначил Алексея Маленко послом РФ в Мавритании

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Маленко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мавритании. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Другим указом глава государства освободил от должности предыдущего посла Бориса Жилко, который возглавлял российскую дипмиссию в Мавритании с 2021 г.

Маленко родился в 1969 г. С 2021 г. он руководил генеральным консульством России в Кейптауне в ЮАР. В 1997 г. Маленко окончил институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова, владеет английским, французским и арабским языками. Он имеет дипломатический ранг советника первого класса, присвоенный в декабре 2015 г. На дипломатической службе Маленко находится с 1996 г. Он работал как в центральном аппарате МИД России, так и за рубежом.

23 декабря также сообщалось, что Путин назначил нового посла России в Чехии. Этот пост заняла Анна Пономарева.

