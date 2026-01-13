Средства ПВО за пять часов сбили 15 беспилотников над территорией РФ
С 8:00 до 13:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 15 украинских БПЛА над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Над территорией Крыма было сбито 10 беспилотников. По два дрона были нейтрализованы над Волгоградской и Курской областями. Один БПЛА был уничтожен средствами ПВО над акваторией Азовского моря.
Как сообщало Минобороны, за минувшие сутки силы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 207 беспилотников самолетного типа.
13 января Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.