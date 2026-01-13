Губернатор Ярославской области доложил Путину о динамике развития региона

В начале ноября Евраев подписал закон, который упрощает правила трудоустройства участников специальной военной операции на муниципальную службу. Согласно новым нормам, для них отменяется необходимость уточнения уровня высшего образования при приеме на должности высшей и главной групп. Также были сокращены требования к стажу муниципальной службы: для высшей группы должностей – с четырех лет до двух, для главной группы – с двух лет до одного.