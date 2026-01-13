Губернатор Ярославской области доложил Путину о динамике развития региона
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Участники встречи обсудили динамику социально-экономического развития региона. Об этом сообщает Кремль.
В частности, Евраев рассказал, что сейчас Ярославская область занимает третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО) по индексу физического объема инвестиций. По его словам, в регионе реализуется 425 млрд руб. инвестиций, а также создано 27 000 новых рабочих мест.
Рост заработных плат в регионе в два раза опережает рост инфляции. Благодаря этому, отметил Евраев, уровень бедности в Ярославской области за три – четыре года опустили с 8,7% до 6,7%.
Кроме того, за последние четыре года бюджет области увеличился на 50%, достигнув 145 млрд руб. Зарплаты работников бюджетной сферы выросли на 48%, а меры социальной поддержки – на 30%. В то же время количество субъектов малого предпринимательства возросло до 51 000.
Особое внимание Путин и Евраев уделили теме поддержки участников спецоперации на Украине и их семей. По словам губернатора региона, в программе «Герои Ярославии» участвуют 300 человек. В области также действует программа адаптивного спорта «Сильные духом».
В начале ноября Евраев подписал закон, который упрощает правила трудоустройства участников специальной военной операции на муниципальную службу. Согласно новым нормам, для них отменяется необходимость уточнения уровня высшего образования при приеме на должности высшей и главной групп. Также были сокращены требования к стажу муниципальной службы: для высшей группы должностей – с четырех лет до двух, для главной группы – с двух лет до одного.