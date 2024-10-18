Евраев сообщил о восстановлении авиасообщения между Москвой и Ярославлем
Авиасообщение между Ярославлем и Москвой восстановлено, сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Первый после паузы рейс из Москвы в Ярославль прибыл 18 октября в ярославский аэропорт.
Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям самолетами Bombardier CRJ100/200. Стоимость перелета начинается от 2 000 руб.
Евраев также рассказал о планах развития инфраструктуры аэропорта: к 2027 г. планируется открыть два новых терминала, благоустроить прилегающую территорию, построить причал на Волге.
Авиасообщение между Ярославлем и Москвой было приостановлено с 1 июня 2022 г. Ранее рейсы осуществлял «Аэрофлот».