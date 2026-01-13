Евраев: рост зарплат в Ярославской области опережает инфляцию
Рост зарплат в Ярославской области в два раза опережает рост инфляции, доложил губернатор Михаил Евраев президенту РФ Владимиру Путину.
«Благодаря этому мы уровень бедности за три – четыре года опустили с 8,7% до 6,7%», – добавил он.
Кроме того, по словам Евраева, сейчас Ярославская область занимает третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО) по индексу физического объема инвестиций. За четыре года бюджет области вырос на 50% – до 145 млрд руб., рассказал Евраев.
Долговая нагрузка снизилась с 67,8% по отношению к собственным доходам до 52,9%. Зарплаты бюджетников проиндексированы на 48%, а меры социальной поддержки – на 30%.
Особое внимание Путин и Евраев уделили теме поддержки участников спецоперации на Украине и их семей. По словам губернатора региона, в программе «Герои Ярославии» участвуют 300 человек.