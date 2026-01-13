Рада поддержала отставку министра обороны Украины Шмыгаля
Верховная рада Украины поддержала отставку министра обороны республики Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.
«Совет уволил министра обороны Дениса Шмыгаля», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гончаренко, за отставку Шмыгаля проголосовали 265 парламентариев.
9 января председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке. Отмечалось, что Шмыгалю президент Украины Владимир Зеленский предложил перейти на должность вице-премьера и министра энергетики. По его словам, опыт Шмыгаля и выстроенная им системная работа необходимы для восстановления энергетической инфраструктуры после ударов. Украинский лидер говорил, что решение согласовано с премьер-министром Юлией Свириденко и рассчитывает на поддержку парламента.
Федорову же Зеленский предложил возглавить минобороны. Глава государства отмечал, что Федоров курирует направления, связанные с беспилотниками, а также демонстрирует результаты в сфере цифровизации государственных услуг и процессов.