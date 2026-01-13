Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рада поддержала отставку министра обороны Украины Шмыгаля

Ведомости

Верховная рада Украины поддержала отставку министра обороны республики Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Совет уволил министра обороны Дениса Шмыгаля», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, за отставку Шмыгаля проголосовали 265 парламентариев.

9 января председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке. Отмечалось, что Шмыгалю президент Украины Владимир Зеленский предложил перейти на должность вице-премьера и министра энергетики. По его словам, опыт Шмыгаля и выстроенная им системная работа необходимы для восстановления энергетической инфраструктуры после ударов. Украинский лидер говорил, что решение согласовано с премьер-министром Юлией Свириденко и рассчитывает на поддержку парламента.

Федорову же Зеленский предложил возглавить минобороны. Глава государства отмечал, что Федоров курирует направления, связанные с беспилотниками, а также демонстрирует результаты в сфере цифровизации государственных услуг и процессов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её