Рада поддержала отставку министра обороны Украины Шмыгаля

9 января председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке. Отмечалось, что Шмыгалю президент Украины Владимир Зеленский предложил перейти на должность вице-премьера и министра энергетики. По его словам, опыт Шмыгаля и выстроенная им системная работа необходимы для восстановления энергетической инфраструктуры после ударов. Украинский лидер говорил, что решение согласовано с премьер-министром Юлией Свириденко и рассчитывает на поддержку парламента.