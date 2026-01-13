Володин также напомнил о срыве Минских соглашений и, по его словам, обмане со стороны ряда европейских лидеров. Он отметил, что главы Франции, Германии и Польши, а также их министры подписывали договоренности с прежним руководством Украины, не намереваясь их выполнять. «В основе политики этих государств лежала ложь и желание обмануть. Как дальше к ним относиться?» – сказал Володин.