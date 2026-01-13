Володин: санкционная политика ЕС ударяет по экономике стран союза
Санкционная политика и недружественные действия в отношении России в первую очередь ударили по самим европейским государствам, сделав их экономики неконкурентоспособными. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова передает сайт нижней палаты парламента.
По его словам, политикам, проводившим такую линию, следует задуматься о последствиях своих решений. «Те, кто эту политику проводил, должны уйти в отставку, дать дорогу другим политическим лидерам и силам, которые более ответственно подходят к мироустройству», – подчеркнул председатель Госдумы.
Володин также напомнил о срыве Минских соглашений и, по его словам, обмане со стороны ряда европейских лидеров. Он отметил, что главы Франции, Германии и Польши, а также их министры подписывали договоренности с прежним руководством Украины, не намереваясь их выполнять. «В основе политики этих государств лежала ложь и желание обмануть. Как дальше к ним относиться?» – сказал Володин.
13 января стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения 20-го пакета антироссийских санкций к 24 февраля. Ограничения могут включать в себя запреты на экспорт предметов роскоши и обслуживание нефтяных танкеров, а также сокращение импортных квот ЕС на российские удобрения.