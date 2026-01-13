Газета
Рада не смогла утвердить Шмыгаля на посту первого вице-премьера Украины

Парламент также не смог перейти к рассмотрению назначения нового министра обороны
Ведомости

Верховная рада не смогла утвердить Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера и министра энергетики Украины, сообщило «РБК-Украина». Депутаты отдали 210 голосов «за» назначение из 226 необходимых.

Украинскому парламенту также не удалось перейти к рассмотрению назначения бывшего главы цифровой трансформации страны Михаила Федорова на должность министра обороны – парламентарии отдали 206 голосов «за» из 226 необходимых.

13 января Рада поддержала отставку бывшего главы минобороны Украины Шмыгаля. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект о назначении Федорова на должность главы минобороны Украины.

Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке со своих должностей 9 января, сообщал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

