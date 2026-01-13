Газета
Главная / Политика /

Зеленский внес в Раду проект о назначении Федорова главой минобороны

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект о назначении бывшего главы цифровой трансформации страны Михаила Федорова на должность министра обороны. Это следует из соответствующего документа.

Рада поддержала отставку бывшего главы минобороны Украины Дениса Шмыгаля 13 января. Депутат Алексей Гончаренко говорил, что за отставку министра проголосовали 265 парламентариев.

9 января председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке. Отмечалось, что Шмыгалю Зеленский предложил перейти на должность вице-премьера и министра энергетики. 

Федорову же Зеленский предложил возглавить минобороны. Он отмечал, что Федоров курирует направления, связанные с беспилотниками, а также демонстрирует результаты в сфере цифровизации государственных услуг и процессов.

