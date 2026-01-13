Над Казахстаном опасно сблизились самолеты «Победы» и Uzbekistan Airways

Над территорией Казахстана 10 января произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов – Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» и Airbus A320 авиакомпании Uzbekistan Airways. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на департамент по расследованию происшествий на транспорте министерства транспорта Казахстана.