Над Казахстаном опасно сблизились самолеты «Победы» и Uzbekistan Airways
Над территорией Казахстана 10 января произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов – Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» и Airbus A320 авиакомпании Uzbekistan Airways. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на департамент по расследованию происшествий на транспорте министерства транспорта Казахстана.
Инцидент произошел около 05:42 по времени Астаны в зоне ответственности районного диспетчерского центра Шымкента. В момент происшествия обслуживались рейс по маршруту «Внуково» – Самарканд и рейс по направлению Термез – Москва.
Согласно действующим правилам, авиационное событие классифицировано как серьезный авиационный инцидент. К таким случаям относятся опасные сближения воздушных судов, при которых требуется выполнение маневров уклонения для предотвращения столкновения либо когда такие действия считаются целесообразными.
Министерство транспорта Казахстана создаст специальную комиссию для расследования произошедшего. Срок расследования, как правило, не превышает трех месяцев, если не потребуется проведение дополнительных исследований.
