В «Шереметьево» самолет «России» столкнулся с другим бортом на рулежке

Самолет авиакомпании «Россия» был поврежден при столкновении с другим воздушным судном на рулежной дорожке аэропорта «Шереметьево». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании пояснили, что при подготовке к вылету рейса FV6097 Москва – Санкт-Петербург самолет другой авиакомпании задел крылом руль направления, в результате чего воздушное судно получило повреждение.

Сейчас самолет осматривают технические службы. Пассажиры были высажены в терминал, после чего в 23:08 мск началась посадка на резервный борт, который выполнит рейс в Санкт-Петербург.

23 сентября сообщалось, что прокуратура начала проверку из-за массовых задержек рейсов в «Шереметьево». Причиной стали ограничения на прием и выпуск самолетов, которые Росавиация ввела 22 и 23 сентября на фоне атак беспилотников. По состоянию на утро 23 сентября было задержано 48 вылетов. Прием рейсов возобновили в 00:06, а первые вылеты состоялись после 00:56, когда ограничения были полностью сняты.

