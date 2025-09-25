В «Шереметьево» самолет «России» столкнулся с другим бортом на рулежке
Самолет авиакомпании «Россия» был поврежден при столкновении с другим воздушным судном на рулежной дорожке аэропорта «Шереметьево». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.
В компании пояснили, что при подготовке к вылету рейса FV6097 Москва – Санкт-Петербург самолет другой авиакомпании задел крылом руль направления, в результате чего воздушное судно получило повреждение.
Сейчас самолет осматривают технические службы. Пассажиры были высажены в терминал, после чего в 23:08 мск началась посадка на резервный борт, который выполнит рейс в Санкт-Петербург.
23 сентября сообщалось, что прокуратура начала проверку из-за массовых задержек рейсов в «Шереметьево». Причиной стали ограничения на прием и выпуск самолетов, которые Росавиация ввела 22 и 23 сентября на фоне атак беспилотников. По состоянию на утро 23 сентября было задержано 48 вылетов. Прием рейсов возобновили в 00:06, а первые вылеты состоялись после 00:56, когда ограничения были полностью сняты.