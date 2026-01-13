Российские силы ПВО уничтожили девять беспилотников с Украины

Утром 13 января глава Таганрога Ростовской области Светлана Камбулова сообщила, что, в результате ночной атаки БПЛА пострадали пять многоквартирных домов, три частных домовладения, два предприятия и шесть автомобилей. На фоне атаки в городе был введен локальный режим ЧС. Минобороны передавало, что в ночь на 13 января силы ПВО сбили семь беспилотников самолетного типа над Ростовской областью.