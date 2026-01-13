Газета
Главная / Политика /

Российские силы ПВО уничтожили девять беспилотников с Украины

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали девять украинский беспилотников над регионами России. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты в период с 20:00 до 23:00 мск. Четыре дрона были сбиты над Азовским морем, три – над Крымом, два – над Ростовской областью.

Днем Минобороны отчиталось об уничтожении 40 БПЛА над российскими регионами. Наибольшее количество БПЛА – 22 единицы – уничтожили над территорией Крыма, еще семь – над территорией Белгородской области, шесть – над акваторией Азовского моря. 

Утром 13 января глава Таганрога Ростовской области Светлана Камбулова сообщила, что, в результате ночной атаки БПЛА пострадали пять многоквартирных домов, три частных домовладения, два предприятия и шесть автомобилей. На фоне атаки в городе был введен локальный режим ЧС. Минобороны передавало, что в ночь на 13 января силы ПВО сбили семь беспилотников самолетного типа над Ростовской областью. 

В результате атаки пострадала пенсионерка, которая вечером того же дня скончалась в больнице, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь.

