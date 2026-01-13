Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили 40 беспилотников над регионами РФ

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 13:00 до 18:00 мск уничтожили 40 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. 

Наибольшее количество БПЛА – 22 единицы – уничтожили над территорией Крыма, еще семь – над территорией Белгородской области, шесть – над акваторией Азовского моря. Кроме того, по два беспилотника было сбито над Волгоградской и Ростовской областями. Над Брянской областью силы ПВО ликвидировали один дрон.

С 8:00 до 13:00 мск дежурные средства ПВО нейтрализовали 15 украинских БПЛА. Над территорией Крыма было сбито 10 беспилотников. По два дрона были нейтрализованы над Волгоградской и Курской областями. Один БПЛА был уничтожен средствами ПВО над акваторией Азовского моря.

Как сообщало Минобороны, за минувшие сутки силы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 207 беспилотников самолетного типа.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте