Силы ПВО уничтожили 40 беспилотников над регионами РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 13:00 до 18:00 мск уничтожили 40 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
Наибольшее количество БПЛА – 22 единицы – уничтожили над территорией Крыма, еще семь – над территорией Белгородской области, шесть – над акваторией Азовского моря. Кроме того, по два беспилотника было сбито над Волгоградской и Ростовской областями. Над Брянской областью силы ПВО ликвидировали один дрон.
С 8:00 до 13:00 мск дежурные средства ПВО нейтрализовали 15 украинских БПЛА. Над территорией Крыма было сбито 10 беспилотников. По два дрона были нейтрализованы над Волгоградской и Курской областями. Один БПЛА был уничтожен средствами ПВО над акваторией Азовского моря.
Как сообщало Минобороны, за минувшие сутки силы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 207 беспилотников самолетного типа.