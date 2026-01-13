Силы ПВО уничтожили 40 беспилотников над регионами РФ

Наибольшее количество БПЛА – 22 единицы – уничтожили над территорией Крыма, еще семь – над территорией Белгородской области, шесть – над акваторией Азовского моря. Кроме того, по два беспилотника было сбито над Волгоградской и Ростовской областями. Над Брянской областью силы ПВО ликвидировали один дрон.