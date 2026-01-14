Президент Южной Кореи и премьер-министр Японии сыграли K-поп-хиты на барабанах

13 января президент Южной Кореи приехал с двухдневным визитом в Японию, где провел переговоры с ее премьером. Эта поездка последовала за первым за восемь лет госвизитом южнокорейского лидера в Китай в самом начале 2026 г. При этом планировавшийся на конец декабря 2025 г. саммит трех стран был сорван из-за резкого обострения в отношениях Пекина и Токио после жестких слов Такаити о возможном вовлечении в конфликт за Тайвань.