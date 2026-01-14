Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Южной Кореи и премьер-министр Японии сыграли K-поп-хиты на барабанах

Ведомости

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен сыграл на барабанной установке вместе с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, пишет The Guardian.

Они надели одинаковые синие формы и исполнили хит Golden из картины Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» и композицию Dynamite южнокорейской группы BTS. Лидеры сыграли на барабанах после двухдневного двустороннего саммита.

Такаити играла на барабанах в университетской хэви-метал группе. По ее словам, Ли Чжэ Мен научился играть на барабанах всего за 5-10 минут. После встречи президент заявил, что хотя темпы немного отличались, оба лидера старались синхронизировать ритм.

REUTERS
Reuters

«Мы создадим отношения, ориентированные на будущее, с единым сердцем», – сказал он.

После выступления они раздали автографы и обменялись барабанными палочками.

13 января президент Южной Кореи приехал с двухдневным визитом в Японию, где провел переговоры с ее премьером. Эта поездка последовала за первым за восемь лет госвизитом южнокорейского лидера в Китай в самом начале 2026 г. При этом планировавшийся на конец декабря 2025 г. саммит трех стран был сорван из-за резкого обострения в отношениях Пекина и Токио после жестких слов Такаити о возможном вовлечении в конфликт за Тайвань.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте