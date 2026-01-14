Президент Южной Кореи и премьер-министр Японии сыграли K-поп-хиты на барабанах
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен сыграл на барабанной установке вместе с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, пишет The Guardian.
Они надели одинаковые синие формы и исполнили хит Golden из картины Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» и композицию Dynamite южнокорейской группы BTS. Лидеры сыграли на барабанах после двухдневного двустороннего саммита.
Такаити играла на барабанах в университетской хэви-метал группе. По ее словам, Ли Чжэ Мен научился играть на барабанах всего за 5-10 минут. После встречи президент заявил, что хотя темпы немного отличались, оба лидера старались синхронизировать ритм.
«Мы создадим отношения, ориентированные на будущее, с единым сердцем», – сказал он.
После выступления они раздали автографы и обменялись барабанными палочками.
13 января президент Южной Кореи приехал с двухдневным визитом в Японию, где провел переговоры с ее премьером. Эта поездка последовала за первым за восемь лет госвизитом южнокорейского лидера в Китай в самом начале 2026 г. При этом планировавшийся на конец декабря 2025 г. саммит трех стран был сорван из-за резкого обострения в отношениях Пекина и Токио после жестких слов Такаити о возможном вовлечении в конфликт за Тайвань.