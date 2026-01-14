Лавров: России продолжает считать захват Мадуро незаконным

3 января силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Страну возглавила вице-президент Делси Родригес. После операции американские власти заявляли, что теперь Западное полушарие Земли станет их исключительной сферой интересов. Трамп не исключил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться значительно дольше года. По его словам, временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».