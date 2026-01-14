Лавров: России продолжает считать захват Мадуро незаконным
Позиция Москвы по Венесуэле остается неизменной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалы-Мусавьи.
По его словам, позиция России по этому вопросу носит принципиальный характер, опирается на принципы уважения, суверенитета и территориальной целостности всех государств, чьи правительства представляют интересы всего населения
«И Венесуэла являлась именно таким государством. Поэтому наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, они остаются в силе», – сказал Лавров.
По словам министра, эти взгляды «разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства – стран Глобального Юга, Глобального Востока». Лишь западные европейцы и другие союзники США «стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок». При этом Лавров подчеркнул, что всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права.
Глава российского МИДа также обратил внимание на другие действия на международной арене, свидетельствующие «о даже не попытке, а о линии наших американских коллег на разлом всей той системы, которая создавалась долгие годы при их непосредственном участии».
3 января силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Страну возглавила вице-президент Делси Родригес. После операции американские власти заявляли, что теперь Западное полушарие Земли станет их исключительной сферой интересов. Трамп не исключил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться значительно дольше года. По его словам, временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».
МИД России 3 января заявил, что США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. По убеждению ведомства, ситуация вызывает глубокую озабоченность и осуждение.