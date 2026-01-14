Фон дер Ляйен рассказала о распределении 90 млрд евро кредита для Украины

19 декабря 2025 г. председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны Евросоюза условились о предоставлении Киеву 90 млрд евро кредита на 2026–2027 гг. Решение о займе за счет бюджета ЕС принято вместо того, чтобы применить замороженные российские активы. Фон дер Ляйен говорила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит в 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб.