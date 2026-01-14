Газета
Главная / Политика /

Фон дер Ляйен рассказала о распределении 90 млрд евро кредита для Украины

Ведомости

Кредит Украине в размере 90 млрд евро будет распределен следующим образом: 60 млрд направят на военные закупки и 30 млрд – на поддержку бюджета. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

«Согласно этому предложению, мы предлагаем разделить 90 млрд евро на две части: одну треть – то есть 30 млрд евро – направить на бюджетную поддержку, а две трети – 60 млрд евро – на военную помощь», – сказала глава ЕК (цитата по «РИА Новости»).

Фон дер Ляйен также отметила, что комиссии поручено разработать правовые акты, определяющие условия предоставления кредита и механизм кредитования.

14 января The Telegraph писал, что Франция пытается помешать Украине в закупке американского оружия за счет кредита Евросоюза (ЕС) в размере 90 млрд евро. По мнению Парижа, часть средств, предназначенных для закупки вооружений, должна быть потрачена исключительно в европейской оборонной промышленности.

19 декабря 2025 г. председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны Евросоюза условились о предоставлении Киеву 90 млрд евро кредита на 2026–2027 гг. Решение о займе за счет бюджета ЕС принято вместо того, чтобы применить замороженные российские активы. Фон дер Ляйен говорила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит в 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб.

