Азербайджан вернул Армении четырех пленных после Нагорно-карабахского конфликта

По словам Пашиняна, передача Георгия (Геворга) Суджяна, Давида Давтяна, Вигена Эвджекджяна и Вагифа Хачатряна была осуществлена через мост Хагари представителями соответствующих органов Азербайджана. В настоящее время все четверо находятся на территории Армении. Премьер отметил, что у бывших пленных нет проблем со здоровьем.