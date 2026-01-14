Газета
Азербайджан вернул Армении четырех пленных после Нагорно-карабахского конфликта

Азербайджан передал Армении четырех пленных, оказавшихся у азербайджанской стороны в период боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с осени 2020 г. по осень 2023 г. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Telegram-канале.

По словам Пашиняна, передача Георгия (Геворга) Суджяна, Давида Давтяна, Вигена Эвджекджяна и Вагифа Хачатряна была осуществлена через мост Хагари представителями соответствующих органов Азербайджана. В настоящее время все четверо находятся на территории Армении. Премьер отметил, что у бывших пленных нет проблем со здоровьем.

8 августа Баку и Ереван заключили совместную декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора.

