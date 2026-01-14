Газета
Главная / Политика /

Министр здравоохранения США удивился, что Трамп «еще жив»

Ведомости

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший в подкасте на YouТube-канале журналистки Кэти Миллер рассказал о пищевых привычках американского президента Дональда Трампа. Он удивился, что глава Белого дома «все еще жив».

«Он ест очень вредную еду, а именно McDonald's, конфеты и диетическую колу. Он постоянно пьет диетическую колу. У него организм божества. Я не знаю, как он все еще жив, но он жив», – сказал глава американского минздрава.

По словам Кеннеди-младшего, Трамп во время поездок питается только фастфудом, так как доверяет «крупным компаниям», не желая болеть в дороге. При этом министр сказал, что сам президент США заявляет о здоровой пище в своем рационе, когда он не в поездке.

В ноябре 2025 г. Трамп попросил McDonald's добавлять в его любимый бургер «филе-о-фиш» больше соуса тартар. Он также сказал владельцам франшизы, что он «один из самых преданных клиентов за всю историю».

