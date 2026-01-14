Министр здравоохранения США удивился, что Трамп «еще жив»

По словам Кеннеди-младшего, Трамп во время поездок питается только фастфудом, так как доверяет «крупным компаниям», не желая болеть в дороге. При этом министр сказал, что сам президент США заявляет о здоровой пище в своем рационе, когда он не в поездке.