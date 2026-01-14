Китай запретил бизнесу использовать ПО США и Израиля в сфере кибербезопасности

Глава Пентагона Пит Хегсет в начале декабря говорил, что США не намерены вступать в военную конфронтацию с Китаем. Он подчеркнул, что позиция военного ведомства при президенте Дональде Трампе основана на сдерживании Китая посредством силы, но не на конфронтации. Хегсет также добавил, что вооруженные силы США готовы защищать свою страну и все Западное полушарие.