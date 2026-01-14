Газета
Главная / Политика /

Китай запретил бизнесу использовать ПО США и Израиля в сфере кибербезопасности

Ведомости

Китайские власти потребовали от местных компаний отказаться от использования программного обеспечения для кибербезопасности, разработанного в США и Израиле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.  

В список запрещенных компаний вошли израильская Check Point Software Technologies, а также американские Broadcom, VMware, сети Пало-Альто и Fortinet.

Китайские власти выразили обеспокоенность тем, что ПО может собирать и передавать конфиденциальную информацию за рубеж, рассказали собеседники агентства.

Как отмечает Bloomberg, по мере обострения торговой и дипломатической напряженности между Вашингтоном и Пекином обе стороны борются за технологическое превосходство. В связи с этим Китай стремится заменить западные технологии на внутренние альтернативы.

Глава Пентагона Пит Хегсет в начале декабря говорил, что США не намерены вступать в военную конфронтацию с Китаем. Он подчеркнул, что позиция военного ведомства при президенте Дональде Трампе основана на сдерживании Китая посредством силы, но не на конфронтации. Хегсет также добавил, что вооруженные силы США готовы защищать свою страну и все Западное полушарие.

