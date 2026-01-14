Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за ЧП с поездом

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил соболезнования королю Таиланда Маху Вачиралонгкорну Пхру Вачираклаотяоюхуа в связи с трагедией в провинции Накхонратчасима.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме главы государства.

По последним данным, в результате падения строительного крана на пассажирский поезд погибли 28 человек. Спасательные службы продолжают работу по извлечению пассажиров, оказавшихся заблокированными в вагонах.

Катастрофа произошла 14 января в районе Сикхио населенного пункта Бан Танон Кхот. На поезд, следовавший из Бангкока в Убонратчатхани, упал кран, задействованный при строительстве железнодорожного моста. Состав сошел с рельсов и загорелся. Часть пассажиров после этого оказались заблокированы внутри поврежденных вагонов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте