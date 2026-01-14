Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за ЧП с поездом

Катастрофа произошла 14 января в районе Сикхио населенного пункта Бан Танон Кхот. На поезд, следовавший из Бангкока в Убонратчатхани, упал кран, задействованный при строительстве железнодорожного моста. Состав сошел с рельсов и загорелся. Часть пассажиров после этого оказались заблокированы внутри поврежденных вагонов.