Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за ЧП с поездом
Президент России Владимир Путин направил соболезнования королю Таиланда Маху Вачиралонгкорну Пхру Вачираклаотяоюхуа в связи с трагедией в провинции Накхонратчасима.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме главы государства.
По последним данным, в результате падения строительного крана на пассажирский поезд погибли 28 человек. Спасательные службы продолжают работу по извлечению пассажиров, оказавшихся заблокированными в вагонах.
Катастрофа произошла 14 января в районе Сикхио населенного пункта Бан Танон Кхот. На поезд, следовавший из Бангкока в Убонратчатхани, упал кран, задействованный при строительстве железнодорожного моста. Состав сошел с рельсов и загорелся. Часть пассажиров после этого оказались заблокированы внутри поврежденных вагонов.