Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WP: Пентагон опасается возможного ответа Ирана на атаку США

Ведомости

США опасаются ответных действий Ирана в случае обострения конфликта из-за нехватки военных сил в регионе, поскольку Пентагон ранее перебросил ключевые подразделения с Ближнего Востока для поддержки операции в Венесуэле. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

Как пишет издание, в преддверии операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро США вывели с Ближнего Востока самолеты, корабли и личный состав сил специальных операций. В частности, авианосец Gerald R. Ford был перенаправлен из Средиземного моря в Карибский бассейн, а два других развернутых авианосца находятся в Индо-Тихоокеанском регионе.

По словам источника, знакомого с позицией администрации, у США сейчас «просто нет ресурсов в регионе, чтобы нанести полноценный кинетический удар, не рискуя получить ответный удар». Опасения усиливаются на фоне заявлений президента Дональда Трампа о готовности оказать помощь антиправительственным протестующим в Иране и его угроз применить военную силу, если власти Тегерана продолжат подавление демонстраций.

13 января Совет национальной безопасности собрался без участия Трампа, чтобы подготовить варианты действий, которые включают кибератаки, усиление экономического давления и точечные удары по целям, связанным со службами безопасности Ирана. Однако, как отмечают источники, даже сторонники вмешательства опасаются, что падение иранского режима может привести к появлению еще одного несостоявшегося государства на Ближнем Востоке или приходу к власти более воинственной силы.

14 января Politico писало, что Соединенные Штаты обладают более ограниченными военными ресурсами для силового воздействия на Иран по сравнению с прошлым годом.

13 января The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива писала, что американская атака на Иран в связи с протестами возможна. Согласно материалу, администрация Трампа не уточнила, какого типа военную акцию она планирует против Ирана, но заявила, что атака «скорее возможна, чем нет».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её