WP: Пентагон опасается возможного ответа Ирана на атаку США
США опасаются ответных действий Ирана в случае обострения конфликта из-за нехватки военных сил в регионе, поскольку Пентагон ранее перебросил ключевые подразделения с Ближнего Востока для поддержки операции в Венесуэле. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.
Как пишет издание, в преддверии операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро США вывели с Ближнего Востока самолеты, корабли и личный состав сил специальных операций. В частности, авианосец Gerald R. Ford был перенаправлен из Средиземного моря в Карибский бассейн, а два других развернутых авианосца находятся в Индо-Тихоокеанском регионе.
По словам источника, знакомого с позицией администрации, у США сейчас «просто нет ресурсов в регионе, чтобы нанести полноценный кинетический удар, не рискуя получить ответный удар». Опасения усиливаются на фоне заявлений президента Дональда Трампа о готовности оказать помощь антиправительственным протестующим в Иране и его угроз применить военную силу, если власти Тегерана продолжат подавление демонстраций.
13 января Совет национальной безопасности собрался без участия Трампа, чтобы подготовить варианты действий, которые включают кибератаки, усиление экономического давления и точечные удары по целям, связанным со службами безопасности Ирана. Однако, как отмечают источники, даже сторонники вмешательства опасаются, что падение иранского режима может привести к появлению еще одного несостоявшегося государства на Ближнем Востоке или приходу к власти более воинственной силы.
14 января Politico писало, что Соединенные Штаты обладают более ограниченными военными ресурсами для силового воздействия на Иран по сравнению с прошлым годом.
13 января The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива писала, что американская атака на Иран в связи с протестами возможна. Согласно материалу, администрация Трампа не уточнила, какого типа военную акцию она планирует против Ирана, но заявила, что атака «скорее возможна, чем нет».