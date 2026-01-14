Россия осудила атаку украинских дронов на казахстанские танкеры в Черном море
МИД России назвал террористической атаку украинских беспилотников на нефтяные танкеры в Черном море, перевозившие казахстанскую нефть. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
По ее словам, 13 января в акватории Черного моря недалеко от морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) украинские дроны атаковали танкеры, зафрахтованные для поставок казахстанской нефти иностранным потребителям.
«Решительно осуждаем очередную террористическую атаку киевского режима на коммерческие гражданские суда, соблюдающие все нормы международного права», – говорится в заявлении МИДа.
В министерстве подчеркнули, что рассматривают произошедшее как подтверждение того, что в Киеве «не заботятся о глобальной энергетической стабильности» и игнорируют интересы Казахстана, с которым заявляют о намерении развивать отношения, а также интересы американских партнеров – крупнейших акционеров КТК.
В МИД РФ отметили, что с пониманием восприняли серьезную обеспокоенность атаками, выраженную в заявлении МИД Казахстана 14 января. Москва заявила, что разделяет позицию Астаны о необходимости действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов и поддерживает совместные шаги для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
14 января Минобороны России сообщило, что танкер «Матильда» под флагом Мальты подвергся атаке двух украинских ударных беспилотников в 100 км от Анапы в Краснодарском крае. В МИД Казахстана, в свою очередь, указали на рост числа инцидентов вблизи КТК и увеличение рисков для международной энергетической инфраструктуры. По данным Астаны, 13 января в Черном море были атакованы три танкера, следовавшие к морскому терминалу консорциума. Суда имели все необходимые разрешения и были оснащены идентификационным оборудованием.