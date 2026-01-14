Россия осудила атаку украинских дронов на казахстанские танкеры в Черном море

14 января Минобороны России сообщило, что танкер «Матильда» под флагом Мальты подвергся атаке двух украинских ударных беспилотников в 100 км от Анапы в Краснодарском крае. В МИД Казахстана, в свою очередь, указали на рост числа инцидентов вблизи КТК и увеличение рисков для международной энергетической инфраструктуры. По данным Астаны, 13 января в Черном море были атакованы три танкера, следовавшие к морскому терминалу консорциума. Суда имели все необходимые разрешения и были оснащены идентификационным оборудованием.