Посольство РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Польшу

Дипломаты сообщили об увеличении числа случаев преследования российских граждан и обвинений в их адрес «по совершенно надуманным предлогам». Отдельно отмечаются риски, связанные с поездками в новые регионы России. По данным посольства, такие визиты могут быть интерпретированы польскими властями по запросу Украины как «противоправные действия».