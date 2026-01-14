Посольство РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Польшу
Посольство России в Варшаве заявило о росте русофобских настроений в Польше и рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.
Дипломаты сообщили об увеличении числа случаев преследования российских граждан и обвинений в их адрес «по совершенно надуманным предлогам». Отдельно отмечаются риски, связанные с поездками в новые регионы России. По данным посольства, такие визиты могут быть интерпретированы польскими властями по запросу Украины как «противоправные действия».
Кроме того, с 1 апреля 2026 г. Польша прекратит признавать выданные Россией небиометрические пятилетние заграничные паспорта. Въезд и пребывание в стране с такими документами будут считаться незаконными.
25 декабря МИД России также рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Германию без необходимости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ведомство фиксирует многочисленные случаи нарушения прав россиян при пересечении границы.