МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости

Ведомости

МИД России призвал граждан РФ воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», – пояснила дипломат. По ее словам, ведомство фиксирует многочисленные случаи нарушения прав россиян при пересечении границы.

Дипломат привела пример «правового произвола» в аэропорту Штутгарта. По словам Захаровой, там женщина из РФ была подвергнута представителями немецкой таможни унизительной проверке по обвинению в нарушении ею неких санкционных норм. У нее были безвозвратно изъяты предметы одежды, личные вещи и наличные деньги. После этого гражданка РФ опоздала на свой рейс, а сотрудники таможни, по словам Захаровой, не скрывали своей неприязни к россиянке и повышали на нее голос. Затем таможенники рекомендовали женщине обращаться в суд, если она считает свои права нарушенными.

До этого МИД уже выпускал аналогичные рекомендации по другим направлениям. Так, 13 октября россиянам советовали не посещать Мадагаскар до полной нормализации обстановки из-за протестов, а тем, кто уже находится в стране, рекомендовали избегать мест массового скопления людей. 9 сентября министерство также призывало воздержаться от поездок в Непал на фоне обострения ситуации в Катманду после запрета ряда соцсетей и мессенджеров и начавшихся массовых акций протеста.

