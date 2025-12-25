МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости

Дипломат привела пример «правового произвола» в аэропорту Штутгарта. По словам Захаровой, там женщина из РФ была подвергнута представителями немецкой таможни унизительной проверке по обвинению в нарушении ею неких санкционных норм. У нее были безвозвратно изъяты предметы одежды, личные вещи и наличные деньги. После этого гражданка РФ опоздала на свой рейс, а сотрудники таможни, по словам Захаровой, не скрывали своей неприязни к россиянке и повышали на нее голос. Затем таможенники рекомендовали женщине обращаться в суд, если она считает свои права нарушенными.