Россиянам рекомендовали пока не ездить на Мадагаскар

В МИД рекомендовали российским гражданам воздержаться от поездок в Мадагаскар до полной нормализации обстановки в стране. Тем, кто уже находится на острове, дипломаты посоветовали избегать мест массового скопления людей. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.