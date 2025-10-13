Россиянам рекомендовали пока не ездить на Мадагаскар
В МИД рекомендовали российским гражданам воздержаться от поездок в Мадагаскар до полной нормализации обстановки в стране. Тем, кто уже находится на острове, дипломаты посоветовали избегать мест массового скопления людей. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
В МИДе выразили обеспокоенность ситуацией в Мадагаскаре, выразили надежду на мирное разрешение конфликта, а также призвали стороны к сдержанности.
Протесты в Мадагаскаре вспыхнули 25 сентября. На улицы в Антананариву вышли тысячи протестующих против перебоев с электроэнергией и нехватки воды. Акция быстро переросла в беспорядки и столкновения с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ. Власти объявили в городе ночной комендантский час «до восстановления общественного порядка».
По данным AFP, 11 октября к протестующим в столице Мадагаскара присоединились группы солдат. Армейский контингент тогда призвал подразделения безопасности «отказаться от приказа стрелять» по демонстрантам.
12 октября президент островного государства Андри Радзуэлина заявил, что в Мадагаскаре происходит попытка «незаконного и насильственного» захвата власти. Заявление президента последовало на следующий день после того, как солдаты встали на сторону протестующих, требовавших его отставки.
На следующий день стало известно, что глава Мадагаскара покинул страну на французском военном самолете по соглашению с главой Франции Эммануэлем Макроном. Конечный пункт его назначения пока неизвестен.