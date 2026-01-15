Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Писториус расценил надпись «СССР» на свитере Лаврова как вызов миру

Ведомости

Надпись «СССР» на свитере министра иностранных дел Сергея Лаврова – «явный, глобальный вызов, прежде всего против США, даже если не все там это еще осознали». Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в своей статье для Zeit.

«Поэтому нам необходимо подтверждение в Анкаре непоколебимой приверженности США альянсу и их обещаний поддержки», – подчеркнул Писториус.

По словам министра, «для российской политической элиты распад Советского Союза стал травмирующим опытом», с которым Москва якобы до сих пор не может смириться. Писториус назвал ревизионизм «частью ДНК Российской Федерации, возникшей из советского наследия в 1991 г.».

«Особенно ярким примером этого ревизионизма для меня стала футболка с надписью «CCCP», <...> которую министр иностранных дел Сергей Лавров надел во время поездки на американо-российский саммит в Анкоридж в августе прошлого года», – считает Писториус.

В августе 2025 г. Лавров заявил, что свитшот с надписью «СССР», в котором он появился на саммите в Анкоридже, понравился американской стороне. «Речь идет о том, что есть история. И эту историю нужно хранить, если хотите, с чувством легкого юмора», – сказал он. По словам Лаврова, он не хотел этим свитшотом сказать что-либо о возрождении империи.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её