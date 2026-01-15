Писториус расценил надпись «СССР» на свитере Лаврова как вызов миру

В августе 2025 г. Лавров заявил, что свитшот с надписью «СССР», в котором он появился на саммите в Анкоридже, понравился американской стороне. «Речь идет о том, что есть история. И эту историю нужно хранить, если хотите, с чувством легкого юмора», – сказал он. По словам Лаврова, он не хотел этим свитшотом сказать что-либо о возрождении империи.