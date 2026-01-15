Писториус расценил надпись «СССР» на свитере Лаврова как вызов миру
Надпись «СССР» на свитере министра иностранных дел Сергея Лаврова – «явный, глобальный вызов, прежде всего против США, даже если не все там это еще осознали». Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в своей статье для Zeit.
«Поэтому нам необходимо подтверждение в Анкаре непоколебимой приверженности США альянсу и их обещаний поддержки», – подчеркнул Писториус.
По словам министра, «для российской политической элиты распад Советского Союза стал травмирующим опытом», с которым Москва якобы до сих пор не может смириться. Писториус назвал ревизионизм «частью ДНК Российской Федерации, возникшей из советского наследия в 1991 г.».
«Особенно ярким примером этого ревизионизма для меня стала футболка с надписью «CCCP», <...> которую министр иностранных дел Сергей Лавров надел во время поездки на американо-российский саммит в Анкоридж в августе прошлого года», – считает Писториус.
В августе 2025 г. Лавров заявил, что свитшот с надписью «СССР», в котором он появился на саммите в Анкоридже, понравился американской стороне. «Речь идет о том, что есть история. И эту историю нужно хранить, если хотите, с чувством легкого юмора», – сказал он. По словам Лаврова, он не хотел этим свитшотом сказать что-либо о возрождении империи.