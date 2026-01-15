Делси Родригес назвала разговор с Трампом «долгим и продуктивным»
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назвала телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом «долгим, продуктивным и обстоятельным». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По ее словам, разговор с Трампом прошел «в атмосфере взаимного уважения». Обсуждалась двусторонняя рабочая программа на благо народов США и Венесуэлы, а также нерешенные вопросы во взаимоотношениях между правительствами двух стран.
Трамп, в свою очередь, назвал разговор с Родригес «отличным», а ее саму – «замечательным человеком».
Временное руководство Венесуэлой перешло к вице-президенту Родригес после того, как 3 января американские силы захватили лидера страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Трамп говорил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года, подчеркивая, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».