Главная / Политика /

Трамп сообщил о хорошем телефонном разговоре с Делси Родригес

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес и назвал беседу продуктивной.

«У нас сегодня состоялся отличный разговор. Она замечательный человек. Мы с ней очень хорошо работаем», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Американский лидер пояснил, что в ходе беседы удалось обсудить много вопросов.

14 января The Wall Street Journal сообщила, что минюст США опубликовал меморандум с юридическим обоснованием операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В документе от 23 декабря 2025 г. говорится, что операция, санкционированная Трампом, получила поддержку со стороны венесуэльской оппозиции, а американское и международное право не запрещали президенту США отдавать приказ о проведении военной операции 3 января.

3 января силы США захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство Венесуэлой перешло к вице-президенту Родригес. Трамп отмечал, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года, подчеркивая, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».

5 января Мадуро и Флорес впервые предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке. На начальном слушании Мадуро через переводчика заявил о своей невиновности.

